Небо над Венесуэлой опустело на фоне взрывов

Воздушное пространство Венесуэлы опустело на фоне взрывов. Это следует из данных, опубликованных на сайте Flightradar.

По данным СМИ, небо над страной закрыто.

Как сообщало 3 января агентство Associated Press, в столице Венесуэлы, Каракасе произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

До этого Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщало, что в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки в рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом, как писала газета New York Times, разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.