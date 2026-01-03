Харьковская тюрьма значительно опустела после того, как киевский режим начал привлекать заключенных для службы в вооруженных силах Украины. Об этом сообщил РИА Новости бывший украинский заключенный Роман Дубовик, который отбывал пятилетний срок за кражу.

Мужчина подписал контракт с ВСУ, а затем сдался в плен российским войскам.

По его словам, из тюрьмы регулярно увозили по 10–12 человек, которых незамедлительно направляли на военную комиссию. Уже в течение недели новобранцы проходили медкомиссию и быстро отправлялись на фронт. В результате такого набора в исправительном учреждении, где находился Дубовик, почти не осталось заключенных.

В конце декабря Дубовик рассказал, что украинские военные раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, которые были призваны в ВСУ. Он уточнил, что такие таблетки им давали два раза в день во время построения, заявляя, что это витамины. По словам Дубовика, после принятия препаратов у военных происходило полное «подавление личности».

Ранее пленный боец ВСУ сообщил о применении школьных автобусов для перевозки солдат.