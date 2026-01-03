Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаВзрывы в ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

На Западе заявили об успехах России в украинском конфликте

AFP: в 2025 году Россия добилась наибольшего успеха в конфликте с 2022 года
Станислав Красильников/РИА Новости

В 2025 году Россия достигла наибольшего успеха в конфликте на Украине с 2022 года. Об этом сообщает AFP, которое провело анализ данных американского Института изучения войны.

Согласно анализу, в 2025 году российские войска смогли занять в 2025 году более 5,6 тысячи квадратных километров украинской территории, что составляет почти 1% всей Украины. Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, но меньше 2022 года, года ВС РФ заняли более 60 тысяч квадратных километров украинской территории, сказано в исследовании.

Наибольший месячный прирост территории в 2025 году был зафиксирован в ноябре, когда российская армия заняла около 701 квадратного километра. В декабре продвижение ВС РФ составило 244 квадратных километра – эта цифра находится на уровне мартовских показателей, сообщает AFP.

29 декабря президент России Владимир Путин в Кремле провел совещание, посвященное ситуации в зоне СВО. Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед по всей линии фронта, а силы ВСУ отступают. Также 27 декабря Путин отметил, что заинтересованность России в выводе украинских войск с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления ВСУ РФ.

Ранее в США признали ухудшение положения ВСУ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552433_rnd_3",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+