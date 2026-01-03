На Западе заявили об успехах России в украинском конфликте

AFP: в 2025 году Россия добилась наибольшего успеха в конфликте с 2022 года

В 2025 году Россия достигла наибольшего успеха в конфликте на Украине с 2022 года. Об этом сообщает AFP, которое провело анализ данных американского Института изучения войны.

Согласно анализу, в 2025 году российские войска смогли занять в 2025 году более 5,6 тысячи квадратных километров украинской территории, что составляет почти 1% всей Украины. Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, но меньше 2022 года, года ВС РФ заняли более 60 тысяч квадратных километров украинской территории, сказано в исследовании.

Наибольший месячный прирост территории в 2025 году был зафиксирован в ноябре, когда российская армия заняла около 701 квадратного километра. В декабре продвижение ВС РФ составило 244 квадратных километра – эта цифра находится на уровне мартовских показателей, сообщает AFP.

29 декабря президент России Владимир Путин в Кремле провел совещание, посвященное ситуации в зоне СВО. Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед по всей линии фронта, а силы ВСУ отступают. Также 27 декабря Путин отметил, что заинтересованность России в выводе украинских войск с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления ВСУ РФ.

Ранее в США признали ухудшение положения ВСУ.