В Венесуэле произошел взрыв на военно-морской базе Ла-Гуайра

Синьхуа: взрыв прогремел на военно-морской базе Ла-Гуайра в Венесуэле

На военно-морской базе Ла-Гуайра в Венесуэле прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Также под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны — там расположена академия флота», — сказано в материале.

База Ла-Гуайра находится в штате Варгас, на северном побережье страны, недалеко от Каракаса.

Как сообщало 3 января агентство Associated Press, в столице Венесуэлы произошло как минимум семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

До этого Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщало, что в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.