Украинские беженцы в Европу получили огромные штрафы на родине

Экономист Кухар: беженцам с Украины в Европе грозят многомиллионные штрафы

Бежавшим в Европу украинским гражданам грозят многомиллионные штрафы на родине. Об этом заявил киевский экономист Михаил Кухар в эфире YouTube-канал общественной деятельницы Елены Думы.

По его словам, причиной тому является налоговая политика, которую проводит глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев. В частности, принятый в 2020 году «Законопроект 1210» предполагает деофшоризацию, которая направлена на борьбу с выводом полученной прибыли из-под налогообложения.

Согласно законодательству Украины, гражданине страны обязаны подавать декларацию в украинскую налоговую, если проживают за границей и являются налоговыми резидентами республики.

Кухар обратил внимание, что законопроект в первую очередь был направлен на крупных олигархов, однако под удар попали все украинские беженцы.

Экономист отметил, что сегодня над 5 миллионами украинских беженцев в Европу «визит меч» в виде штрафов в 2 млн гривен (~3,8 млн рублей) за недекларирование собственных иностранных доходов.

Ранее в Германии призвали депортировать беженцев из Сирии и годных к военной службе украинцев.