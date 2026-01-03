Размер шрифта
Китай предупредил о решительном ответе в случае провокаций с Тайванем

Посол КНР: Пекин даст решительный ответ на провокации в Тайваньском проливе
Dado Ruvic/Reuters

Китай даст самый решительный ответ на провокации в Тайваньском проливе. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, его цитирует ТАСС.

«Любые злонамеренные провокационные действия, переходящие «красную линию» по тайваньскому вопросу, неизбежно встретят решительный ответ со стороны Китая», — подчеркнул дипломат.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой «красной линией» в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, а решимость Пекина защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность остается непоколебимой.

До этого в своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что историческая тенденция к воссоединению Тайваня с материковым Китаем неудержима. Он подчеркнул, что Китай должен неуклонно осуществлять политику «Одна страна — две системы», а также поддерживать интеграцию Гонконга и Макао в общее развития страны.

Ранее Лавров рассказал о планах Запада относительно Тайваня.

