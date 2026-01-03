Размер шрифта
SWIFT зафиксировала снижение доли доллара впервые с 2020 года

РИА Новости: доля доллара в SWIFT впервые за пять лет сократилась
В ноябре 2025 года доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT сократилась впервые за пять лет. Это подсчитало РИА Новости на основании данных системы.

По итогам месяца показатель составил 46,77%, что на 0,91 процентного пункта меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Ранее в конце осени с 2021 по 2024 год фиксировался рост доллара, а отрицательная динамика наблюдалась лишь в 2020 году, когда показатель снизился на 2,76 процентного пункта до 37,63%.

При этом евро, традиционно остающийся второй по востребованности валютой в SWIFT, в ноябре 2025 года показал рост на 1,54 процентного пункта к прошлому году, достигнув 23,83%. За последние пять лет доля евро демонстрировала нестабильную динамику, то снижаясь, то увеличиваясь, особенно заметно в 2023 году, когда показатель опустился на 13,17 процентного пункта на фоне роста доллара.

Отмечается, что ранее SWIFT являлась основной системой для обработки международных платежей, однако с 2014 года, когда России впервые пригрозили отключением, начали появляться альтернативные платформы. В частности, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ранее криптобиржа Binance запретила украинцам выводить деньги на банковские карты.

