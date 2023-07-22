Российскую теннисистку не пустили в Польшу на турнир WTA

Российскую теннисистку Веру Звонареву польские пограничники не пустили в страну на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Звонарева пыталась въехать в Польшу по визе, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Звонареву не пустили в Польшу по соображениям государственной и общественной безопасности.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

В 2022 году теннисисты из России и Белоруссии были вынуждены пропустить Уимблдон из-за того, что организаторы запретили им участвовать в турнире. В 2023 году запрет был снят.

Ранее организаторы одного из теннисных турниров попросили россиян не регистрироваться на соревнования.