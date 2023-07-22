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Экс-игрок сборной: у нас все, включая женщин, разбираются в футболе, хотя только три процента играли

Экс-игрок сборной России Канчельскис призвал смириться с критикой от фанатов

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис критично высказался о футбольных болельщиках, заявив, что фанаты всегда будут что-то говорить, сравнивать, восхвалять и критиковать, поскольку живут этим. Слова экс-футболиста приводит издание Legalbet.

«Болельщики такие и будут всегда. Это не изменится, с этим нужно смириться.

Но я говорю даже не столько о болельщиках. У нас же в стране даже вплоть до женщин и людей малого возраста разбираются в футболе. 90% населения знает, как играть в футбол, хотя процента три только в него играли. Я 30 лет играл в футбол, но наверно только наполовину знаю его», — заявил он.

Футболист в своей карьере выступал за такие клубы, как английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», итальянскую «Фиорентину», а также играл в Саудовской Аравии, представляя «Аль-Хиляль». В России Канчельскис играл за «Сатурн» и «Крылья Советов».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 70 очков за 30 туров и в пятый раз подряд выиграл Российскую премьер-лигу. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку лучших столичный «Спартак».

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал неожиданного претендента на золото РПЛ.

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