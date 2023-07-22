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Шарапова поделилась милым снимком возлюбленного и сына

Экс-теннисистка Шарапова выложила новую фотографию сына Теодора

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mariasharapova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поделилась со своими поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серией снимков, сделанных в семейном отпуске в Греции. На большей части кадров запечатлена сама спортсменка, а на последней выложенной фотографии — ее возлюбленный Александр Гилкс и их сын Теодор.

«Отпуск летом? До сих пор ощущается как что-то новое для меня. Любимое фото в самом конце», — подписала публикацию Шарапова.

В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары. 1 июля 2022 года у них родился сын Теодор.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года, ей было 32 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры «Большого шлема», она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее Шарапова опубликовала видео с повзрослевшим сыном.

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