Бразильский журналист рассказал о злости Фернандеса из-за новостей о лишнем весе

Бразильский инсайдер Фабио Алейшо заявил, что защитник Марио Фернандес, который перешел в «Зенит», разозлился из-за сообщений в СМИ, согласно которым петербургский клуб откладывает подписание контракта с ним из-за лишнего веса. Слова журналиста приводит «Чемпионат.com».

«Марио говорил: «Я бы понял, если бы меня называли старым, если бы не хотели видеть в сборной, если бы считали меня слабым игроком, если бы критиковали за незнание русского. У каждого свое мнение, без проблем, но зачем врать про вес? Или про то, что я отказался от ЦСКА?» — заявил Алейшо.

14 июля Telegram-канал «Мутко против» утверждал, что «Зенит» не подписывает контракт с Фернандесом из-за лишнего веса футболиста.

17 июля «Зенит» представил защитника в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 18 июля «Зенит» на своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором новичок клуба проходит процедуру взвешивания. 32-летний Фернандес показал на весах 85,25 кг.

В России Фернандес играл за ЦСКА, в составе армейского клуба он провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей. В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.

После этого ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возвращении, однако стороны не сумели договориться.

Ранее тренер Валерий Газзаев отказался называть Марио Фернандеса предателем ЦСКА.