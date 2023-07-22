Агент Тюкавина: для нас Кузяев – не пример, Константин не поедет играть за еду

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент не поедет в играть в Европу за низкую зарплату, как это сделал экс-игрок «Зенита» Далер Кузяев, перешедший во французский «Гавр». Слова агента передает Metaratings.ru.

«Для нас Кузяев – не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть. Я уважаю «Гавр» и выбор Кузяева», — сказал Сафонов.

12 июля Кузяев подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». Контракт полузащитника с петербуржцами был рассчитан до конца сезона-2022/23, после чего он покинул команду.

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложения от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом страны.

Ранее стало известно, во сколько раз упала зарплата Кузяева при переходе в «Гавр».