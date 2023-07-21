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Экс-футболист ЦСКА не исключил переход в «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Ахметов о переходе в «Спартак»: никто не знает, что будет завтра

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не исключил переход в московский «Спартак», передает Sport24.

«Есть ли клуб, в который никогда не пошел бы? На данный момент — «Спартак». Я ведь целых четыре года играл в ЦСКА. Но никогда не говори никогда: никто не знает, что будет завтра», — сказал Ахметов.

Ахметов перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2018 году. Он выступал за армейский клуб до 2022 года, после чего стал игроком «Краснодара». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ахметов принял участие в 27 матчах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ахметова составляет €3 млн.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что ему не понравилась игра петербургского «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России.

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