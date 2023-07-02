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Сборная Турции не сможет сыграть с Россией в сентябре

В Федерации футбола Турции заявили о невозможности проведения матча против сборной России в сентябре

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар оценили вероятность проведения матча против сборной России в сентябре 2023 года. Его слова передает Sport24.

«Для сборной Турции невозможно будет сыграть товарищеский матч с командой России в сентябре. У нас уже есть запланированные даты матчей ФИФА: 8 сентября — игра отбора Евро-2024 против Армении, а 12 сентября — товарищеская встреча с Японией. Возможно ли организовать матч со сборной России в будущем? Пока сложно рассуждать на эту тему и сказать, возможно это или нет», — сказал Тозар.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Последний раз сборная России проводила товарищеские встречи в марте 2023 года.

Ранее в Тунисе допустили возможность сыграть товарищеский матч с Россией.

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