Тренер Непомнящий удивлен формой «Зенита»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий оценил первый матч «Зенита» перед стартом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Питерцы очень легко играли, особенно в первом тайме. Было хорошее движение, хорошее взаимопонимание, несмотря на то, что в составе есть изменения. Играли настолько, насколько позволял соперник.

Они в полном порядке, на удивление. Но это связано с тем, что перерыв был небольшой и ребята просто не успели растерять форму. Плюс игроки профессионально подходят к своему состоянию», — сказал Непомнящий.

1 июля «Зенит» в рамках турнира Кубок PARI Премьер встречался с азербайджанским «Нефтчи» в Санкт-Петербурге. Российская команда одержала победу со счетом 3:1. Голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

4 июля «Зенит» сыграет в рамках турнира с «Црвеной Звездой». Начало матча в 19.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России. Новый сезон стартует 15 июля матчем сине-бело-голубых за Суперкубок России против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нефтчи» попал в больницу после матча с «Зенитом».