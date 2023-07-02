Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер Непомнящий удивлен формой «Зенита»

Тренер Непомнящий об игре «Зенита» с «Нефтчи»: они в полном порядке, на удивление

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий оценил первый матч «Зенита» перед стартом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Питерцы очень легко играли, особенно в первом тайме. Было хорошее движение, хорошее взаимопонимание, несмотря на то, что в составе есть изменения. Играли настолько, насколько позволял соперник.

Они в полном порядке, на удивление. Но это связано с тем, что перерыв был небольшой и ребята просто не успели растерять форму. Плюс игроки профессионально подходят к своему состоянию», — сказал Непомнящий.

1 июля «Зенит» в рамках турнира Кубок PARI Премьер встречался с азербайджанским «Нефтчи» в Санкт-Петербурге. Российская команда одержала победу со счетом 3:1. Голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

4 июля «Зенит» сыграет в рамках турнира с «Црвеной Звездой». Начало матча в 19.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России. Новый сезон стартует 15 июля матчем сине-бело-голубых за Суперкубок России против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нефтчи» попал в больницу после матча с «Зенитом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях