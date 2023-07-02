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Российский боец назвал поп-MMA «помойкой»

Боец Минаков считает, что поп-MMA воспитывает моральных уродов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков заявил, что не будет выступать в поп-ММА. Его слова приводит RT.

«Считаю себя спортсменом, поэтому такие варианты не рассматриваю. Дерусь с профессиональными бойцами, а не с блогерами.

Организация, где на пресс-конференциях ругаются матом или плюются, — это помойка. Кому нужна демонстрация самых низменных человеческих качеств? Их же смотрят дети. Причем точно смотрят.

Зачем нужен спорт, если он воспитывает моральных уродов? Простите, но это мое мнение. Не говорю за всех. Понятно, бойцы не всегда так думают, просто именно этого требует руководство. Причем сам бой никому не нужен. Важно только то, что вокруг него», — заявил Минаков.

38-летний Минаков дебютировал в ММА в 2010 году и к концу 2017‑го вышел на серию из 22 побед. С 2018 по 2023‑й тяжеловес провел лишь три боя, два из которых проиграл.

Перерывы Минакова в карьере были связаны с травмами и проблемами с американской визой. Последний бой россиянина состоялся на турнире Bellator в Москве в октябре 2021 года.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что поп-ММА нужно запретить.

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