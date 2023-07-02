Российская девушка-боец потерпела третье поражение подряд в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Сантос (Куницкая) проиграла Кэрол Розе из Бразилии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.
Поединок предварительного карда продлился все три раунда и закончился победой бразильянки раздельным решением судей. Это третье поражение российской спортсменки подряд.
Стоит отметить, что она уже несколько лет живет и тренируется в США вместе со своим мужем Тиаго Сантосом по грин-карте, а их дочь по рождению получила гражданство США.
В активе 33-летней Яны Сантос 23 боя в профессиональных ММА, в которых она одержала 14 побед. Рекорд 28-летней Розы — 17 побед и пять поражений.
Главным событием турнира станет бой в среднем весе между американцем Шоном Стриклендом и российско-немецким бойцом Абусупьяном Магомедовым.
Основной кард:
Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;
Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
Макс Гриффин — Майкл Моралес;
Ариане Липски — Мелисса Гатто;
Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;
Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра.
Ранее экс-чемпион UFC из России рассказал, когда планирует провести бой.