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Лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 стал игроком «Монреаля»

Канадский форвард Майе перешел из «Металлурга» в «Монреаль»

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РИА Новости

Канадский форвард магнитогорского «Металлурга» Филипп Майе стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.

Хоккеист подписал контракт на один сезон. Его зарплата составит $775 тыс.

В минувшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Майе принял участие в 66 матчах, в которых забросил 22 шайбы и сделал 31 результативную передачу. В прошедшем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина он забил один гол и сделал пять голевых передач в 11 встречах.

По итогам плей-офф Кубка Гагарина сезона-2021/2022 Майе стал лучшим бомбардиром розыгрыша, записав на свой счет 21 очко (8+13) в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что российский защитник Дмитрий Орлов станет игроком «Каролины Харрикейнз».

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