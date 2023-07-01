Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петр Ян рассказал, когда планирует провести бой

Российский боец Петр Ян заявил, что собирается провести поединок в конце года

close
100%
Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что планирует провести поединок в конце года. Его слова передает «Чемпионат».

«Сейчас со здоровьем все нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года. По сопернику понимания пока нет», – сказал Петр Ян.

12 марта Петр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Грузин одержал победу единогласным решением судей. Сообщалось, что россиянин появился в октагоне с травмой. Таким образом, на счету Яна в профессиональной карьере теперь 16 побед и пять поражений. Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.

Ян впервые завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе летом 2020 года.

Ранее российский боец RCC Ильяс Хамзин высказался о поражениях Петра Яна в поединках с Алджамейном Стерлингом, Шоном О'Мэлли и Мерабом.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях