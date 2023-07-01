Петр Ян рассказал, когда планирует провести бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что планирует провести поединок в конце года. Его слова передает «Чемпионат».

«Сейчас со здоровьем все нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года. По сопернику понимания пока нет», – сказал Петр Ян.

12 марта Петр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Грузин одержал победу единогласным решением судей. Сообщалось, что россиянин появился в октагоне с травмой. Таким образом, на счету Яна в профессиональной карьере теперь 16 побед и пять поражений. Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.

Ян впервые завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе летом 2020 года.

Ранее российский боец RCC Ильяс Хамзин высказался о поражениях Петра Яна в поединках с Алджамейном Стерлингом, Шоном О'Мэлли и Мерабом.