Агент Костина отреагировал на переход хоккеиста в «Детройт»

Агент Александр Черных, представляющий интересы российского форварда Клима Костина, высказался об обмене своего клиента из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингс». Его слова передает «РБ Спорт».

«Он очень рад, что его обменяли в «Детройт» и что он подписал с клубом двухлетний контракт. Клим надеется оправдать доверие и стать одним из лидеров команды. Когда хоккеист договаривается с клубом, у него есть определенные финансовые запросы. Если там не могут их удовлетворить и под потолком зарплат нет лишних денег, то игрока проще обменять», — сказал Черных.

Накануне Костин подписал контракт с «Детройтом».

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Костин принял участие в 57 матчах, в которых ему удалось забросить 11 шайб и сделать 10 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли форвард забил три гола и отдал два ассиста в 12 встречах.

Ранее Костин выступал за «Сент-Луис Блюз», омский «Авангард» и московское «Динамо». Он был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом» в 2017 году под общим 31-м номером. В 2021 году он завоевал Кубок Гагарина в составе омского «Авангарда».

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