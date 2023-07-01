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Сын президента Либерии стал футболистом «Ювентуса»

Нападающий Тимоти Веа перешел из «Лилля» в «Ювентус»

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Fabio Ferrari/Global Look Press

23-летний полузащитник Тимоти Веа перешел из «Лилля» в «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Французский клуб получил за своего форварда компенсацию в размере €10,3 млн. Также «Лилль» может получить €2,1 млн в виде бонусов. Контракт Веа с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Веа принял участие в 29 матчах, в которых сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €14 млн.

Тимоти Веа является сыном президента Либерии Джлоджа Веа, который ранее выступал за «Милан». Ранее Тимоти Веа выступал за «Селтик» и «Пари Сен-Жермен». На чемпионате мира в Катаре Веа выступал за сборную США, забив один мяч в четырех проведенных играх.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается продать французского полузащитника Поля Погба.

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