В Ленобласти пожилой работник приставал к девочке в лифте детской больницы

Shutterstock/FOTODOM

Житель Ленобласти стал фигурантом уголовного дела после поездки с ребенком в лифте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в детской поликлиники в Сосновом Бору. По данным полиции, пожилой работник зашел в один лифт с девочкой и совершил в ее отношении «действия сексуального характера».

По данным 78.ru, петербуржцу 63 года. Как рассказала пострадавшая, он положил руки восьмилетней школьнице на плечи и трогал через одежду. Она рассказала о произошедшем матери, после чего мужчину задержали.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Известно, что фигурант работает в медучреждении лифтером.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что пожилой петербуржец может быть причастен и к другим подобным эпизодам. Они призвали других пострадавших обращаться в полицию.

Ранее кабина лифта рухнула с высоты в Москве.
 
