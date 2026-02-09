Пожарные спасли фигуристов, оказавшихся на дрейфующей льдине

В США пожарные спасли катавшихся на фигурных коньках людей, оказавшихся на отколовшейся льдине, пишет UPI.

Спасательные службы пришли на помощь группе фигуристов, оказавшихся в ловушке на дрейфующей льдине на озере Шамплейн. Инцидент произошел во вторник, когда группа из десяти человек каталась на коньках, и часть льда неожиданно отделилась от берега.

По данным властей, пятеро фигуристов оказались отрезанными от суши, тогда как остальным удалось выбраться самостоятельно. Один из очевидцев, Ник Вандерклут, рассказал, что «ситуация развивалась стремительно». Свидетели быстро поняли, что спортсменам требуется помощь, и вызвали экстренные службы.

На место прибыли несколько спасательных подразделений, включая полицию штата Вермонт и береговую охрану США. Для эвакуации людей были задействованы надувные лодки и каяки, с помощью которых фигуристов по одному переправили обратно на берег.

Лейтенант полиции Пол Равелин отметил, что подобные операции требуют значительных усилий и четкой координации, однако благодаря подготовке спасателей все участники инцидента были благополучно возвращены на сушу, никто не пострадал.

