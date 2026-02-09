В Калмыкии трое полицейских попали в смертельное ДТП

МВД: в Калмыкии двое полицейских и подозреваемый погибли в ДТП

В Калмыкии произошло смертельное ДТП с участием трех сотрудников уголовного розыска. Об этом сообщило управление МВД России по Волгоградской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 февраля на 170 километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Там столкнулись машины Lada Granta и Lada Largus. В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро были госпитализированы.

«Установлено, что в автомобиле Lada Granta передвигались три сотрудника уголовного розыска, которые находились в служебной командировке, и житель Волгограда находящийся в розыске по подозрению в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В областном главке МВД России уточнили ТАСС, что жертвами аварии стали двое полицейских и подозреваемый. По факту произошедшего организована проверка.

В январе на 556-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. По данным МВД, большегруз Volvo, следовавший в сторону Курска, врезался в служебный автомобиль Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками.

