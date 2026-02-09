Работник больницы в Ленобласти надругался над девочкой в лифте

В Ленобласти работника больницы обвинили в сексуальном насилии над ребенком

В Ленинградской области работник больницы надругался над малолетней девочкой, рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, инцидент произошел в начале этого месяца в городе Сосновый Бор.

«Являясь работником центральной медико-санитарной части № 38 и находясь в помещении грузового лифта детской поликлиники, он совершил действия сексуального характера в отношении малолетней», — сообщили в ведомстве.

4 февраля подозреваемого задержали, ему вменяют насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ведется следствие.

Ранее в Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологии.