Работник больницы в Ленобласти надругался над девочкой в лифте

В Ленинградской области работник больницы надругался над малолетней девочкой, рассказали в ГУ МВД по региону.
По данным полиции, инцидент произошел в начале этого месяца в городе Сосновый Бор.
«Являясь работником центральной медико-санитарной части № 38 и находясь в помещении грузового лифта детской поликлиники, он совершил действия сексуального характера в отношении малолетней», — сообщили в ведомстве.
4 февраля подозреваемого задержали, ему вменяют насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ведется следствие.
Ранее в Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологии.