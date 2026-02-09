Пьеха объяснил свой молодой вид: «Вопреки всем моим стараниям»

Певец Стас Пьеха в интервью kp.ru признался, что ничего не делает для сохранения красоты и молодости.

Пьеха подчеркнул, что полжизни делал так, чтобы выглядеть плохо. 45-летний артист заявил, что выглядит молодо в своем возрасте из-за хорошей генетики.

«Я все еще достаточно молодо выгляжу. Поэтому здесь опять вопреки всем моим стараниям испортиться, я пока еще не испортился», — поделился певец.

В молодости Стас Пьеха страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. Сейчас артист пропагандирует здоровый образ жизни и помогает наркозависимым в своей клинике.

Артист не исключил, что хорошая генетика могла достаться ему от бабушки Эдиты Пьехи. По его словам, родственница до 70 лет была «прям огурцом». В следующем году артистке исполнится 90 лет. Как заявил певец, на лице его бабушки нет морщин.

«И вот такие глаза голубые. Я думаю, как это вообще возможно? И надеюсь, что я тоже какое-то время еще посражаюсь. Я вообще не готов стареть, я как бы не готов к тлению, я его отрицаю как таковое пока что», — рассказал артист.

