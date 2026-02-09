Автор идеи «репарационного кредита» предложил забрать у Бельгии активы России

Диксон: ЕС может забрать активы РФ у Бельгии и передать их новому депозитарию

Европейский союз (ЕС) может забрать у Бельгии замороженные российские активы и передать их другому депозитарию. Об этом заявил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон в колонке для агентства Reuters.

Речь идет примерно о €210 млрд суверенных активов России. Большая их часть хранится в бельгийском Euroclear. ЕС не мог использовать эти средства для помощи Украине из-за опасений Брюсселя перед возможными исками и давлением со стороны Москвы.

По мнению Диксона, перенос замороженных российских активов в новый общеевропейский депозитарий позволит дать ЕС свободу действий, а также снять риски с Бельгии. При этом объединение может согласиться обезопасить Брюссель и Euroclear от возможной победы России в судебном процессе, чтобы обеспечить Бельгии дополнительную уверенность по данному вопросу.

В январе директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Евросоюз уже «поделил» на бумаге незаконно замороженные активы Российской Федерации между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом.

