Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Автор идеи «репарационного кредита» предложил забрать у Бельгии активы России

Диксон: ЕС может забрать активы РФ у Бельгии и передать их новому депозитарию
Francois Lenoir/Reuters

Европейский союз (ЕС) может забрать у Бельгии замороженные российские активы и передать их другому депозитарию. Об этом заявил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон в колонке для агентства Reuters.

Речь идет примерно о €210 млрд суверенных активов России. Большая их часть хранится в бельгийском Euroclear. ЕС не мог использовать эти средства для помощи Украине из-за опасений Брюсселя перед возможными исками и давлением со стороны Москвы.

По мнению Диксона, перенос замороженных российских активов в новый общеевропейский депозитарий позволит дать ЕС свободу действий, а также снять риски с Бельгии. При этом объединение может согласиться обезопасить Брюссель и Euroclear от возможной победы России в судебном процессе, чтобы обеспечить Бельгии дополнительную уверенность по данному вопросу.

В январе директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Евросоюз уже «поделил» на бумаге незаконно замороженные активы Российской Федерации между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом.

Ранее стало известно, сколько Euroclear заработал на замороженных российских активах.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!