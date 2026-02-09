Размер шрифта
Анну Семенович уличили в неискренности при разговорах о похудении

Super: певицу Семенович обвинили в улучшении фигуры с помощью фильтров
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшую солистку группы «Блестящие» Анну Семенович уличили в неискренности при разговорах о похудении. Об этом со ссылкой на подписчиков звезды пишет издание Super.

Подписчики отметили, что Семенович много рассуждает о диета и рассказывает о сложностях похудения. Вместе с тем, обратили внимание они, недавно в сеть попало видео, на котором ее фигура отличается от представленной в соцсетях певицы.

Поклонники считают, что Семенович может злоупотреблять фильтрами, корректирующими изображение.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами: Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».

Ранее у жениха Семенович обнаружили почти миллионный долг перед ФНС.
 
