«Мне безумно лестно»: армянский скрипач о том, что под его музыку будет кататься Гуменник

Российский и армянский скрипач Эдгар Акопян признался, что ему очень приятно от того факта, что под его музыку на зимних Олимпийских играх — 2026 выступит российских фигурист Петр Гуменник. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне безумно приятно и лестно. Уважаю наших фигуристов, считаю их великими спортсменами. Но мне неприятно, что с нашими спортсменами случаются такие чудеса не по их вине и не по их воле. Считаю кощунством, что за три дня до соревнований спортсмену запретили выступать под музыку», — заявил он.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» Акопяна.

Гуменник начнет выступления на Олимпиаде 10 февраля, когда состоится короткая программа в мужском одиночном катании.

Ранее Ирина Роднина призвала Гуменника бороться, а не искать оправданий из-за музыки.