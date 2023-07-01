Орлов высказался о своем будущем в НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов, у которого подходит к концу контракт с «Бостоном», в эфире YouTube-канала NHL.online высказался о своем будущем.

«Самое тяжелое — это неопределенность. Не знаешь, куда ты можешь поехать, так как нет разговоров. Ждешь 1 июля — тогда уже начнется какое-то движение, звонки агенту. Я постоянно буду с ним на связи. Нам надо достаточно быстро принять решение, куда мы можем поехать. Чтобы были лучшие условия для меня, чтобы была хорошая команда, где я мог бы играть в плей-офф и бороться за кубок», — сказал Орлов.

Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Бостон» вряд ли подпишет новый контракт с Орловым.