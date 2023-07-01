Стало известно, где Овечкин будет готовиться к новому сезону НХЛ

Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина рассказал о подготовке хоккеиста к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

«Александр пока еще не начал активные тренировки. Конкретный план тренировок пока тоже неизвестен. Он будет готовиться в Москве. База «Динамо»? Александр может тренироваться везде. На базе тоже», — сказал агент.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету Гретцки 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Гретцки оценил прошлый сезон Овечкина.