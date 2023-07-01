Карякин назвал плюсы отстранения России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований дает хорошие перспективы для развития внутри страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Нынешняя ситуация непростая, но, с другой точки зрения, есть хорошие перспективы для развития внутри страны, молодым шахматистам можно развиваться.

С одной стороны, в этой ситуации мотивация снижается, но можно проводить альтернативные игры, в том числе стран БРИКС. Для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым», — сказал Карякин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российским спортсменам запретили выступать на территории Чехии.