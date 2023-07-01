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Карякин назвал плюсы отстранения России

Гроссмейстер Карякин заявил, что текущая ситуация дает перспективы для развития в России

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ОНФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований дает хорошие перспективы для развития внутри страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Нынешняя ситуация непростая, но, с другой точки зрения, есть хорошие перспективы для развития внутри страны, молодым шахматистам можно развиваться.

С одной стороны, в этой ситуации мотивация снижается, но можно проводить альтернативные игры, в том числе стран БРИКС. Для спортсмена главное — развиваться, работать над собой и быть готовым», — сказал Карякин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российским спортсменам запретили выступать на территории Чехии.

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