Российские фехтовальщики выступят на чемпионате США

Российские фехтовальщики Константин Лоханов, Олег Кныш и Сергей Бида выступят на чемпионате США, который пройдет с 1 по 9 июля в Финиксе. Об этом сообщает Inside The Games.

Отмечается, что все три спортсмена сейчас проживают в Штатах.

Бида является серебряным призер Олимпиады-2020 в командной шпаге, двукратным призермом чемпионатов мира и трехкратным чемпионом Европы. Кныш – серебряный призер Спартакиады-2022 в командной шпаге. Лоханов – саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров.

Федерация фехтования США в апреле разрешила российским спортсменам выступать на американском чемпионате в нейтральном статусе.

Для допуcка роccияне также должны были cоответcтвовать одному из двух критериев: не иметь лицензии Международной федерации фехтования (FIE), указывающей на их национальноcть, в течение поcледних трех лет (в том cлучае, еcли FIE не одобрила их переход в какую-либо cборную), либо заявить о том, что они не поддерживают боевые дейcтвия.

Ранее российских спортсменов отстранили по предложению главы Федерации фехтования Украины.