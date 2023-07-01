Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с лучшим голкипером сезона

«Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с Де Хеа, испанец стал свободным агентом

close
100%
Reuters

Вратарь Давид Де Хеа с 1 июля стал свободным агентом, «Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с испанским футболистом. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Отмечается, что переговоры с голкипером о продлении контракта остаются открытыми.

Британские СМИ ранее сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил 32-летнему вратарю новый контракт с сильно урезанной зарплатой. Испанец согласился на эти условия, однако перед подписанием договора клуб изменил условия сделки и предложил еще больше сократить зарплату.

Де Хеа был признан лучшим голкипером минувшего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). В сезоне-2022/23 он провел за «МЮ» 58 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч и в 25 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

В прошедшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял третье место в итоговой таблице, набрав 75 очков и отобравшись в Лигу чемпионов. Чемпионом стал «Манчестер Сити» (89).

Ранее издание Correio da Manha сообщило, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего сборной Португалии €73 млн.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях