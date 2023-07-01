В МОК отреагировали на решение Чехии не допускать россиян на соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что правительства стран не должны вмешиваться в вопросы о допуске спортсменов на турниры. Заявление организации приводит ТАСС.

«МОК всегда придерживался позиции, что не правительства должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях», — заявили в МОК.

30 июня правительство Чехии согласилось запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях своей страны после выдвинутого предложения Министерством образования страны. Отмечается, что чешским спортсменам также запрещено участвовать в соревнованиях на российской территории.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Дмитрий Васильев назвал правительство Чехии умалишенными.