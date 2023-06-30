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«Севилья» выставила на трансфер всех футболистов

Marca: «Севилья» выставила на трансфер всех футболистов из-за долгов

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Massimo Pinca/Reuters

Испанская «Севилья» выставила из-за долгов всех футболистов на трансфер, передает Marca.

Долг клуба составляет порядка €90 млн. Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков команды из Андалусии в €201,5 млн.

«Севилья» в финале Лиги Европы, который состоялся 31 мая, одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

В минувшем чемпионате Испании «Севилья» заняла 12 место, набрав 49 очков.

Ранее тренер Мончи ушел из «Севильи».

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