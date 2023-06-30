Россия заявила Польше официальный протест из-за ареста хоккеиста Сергеева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Российская Федерация выражает Польше решительный протест из-за ареста хоккеиста Максима Сергеева. 20-летний игрок «Заглембе» был задержан и обвинен в шпионаже.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Как заявил прокурор Польши, это «14 случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — цитирует Захарову агентство ТАСС.

О том, что российский хоккеист стал уже 14-м арестованным участником шпионской сети, рассказал министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Агентство национальной безопасности обвинило 20-летнего Сергеева в том числе в изучении объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. В результате спортсмену грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Ранее экс-тренер арестованного в Польше хоккеиста заявил, что потерял с ним связь.