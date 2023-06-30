Кержаков назвал главного конкурента «Зенита»

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором клуб с берегов Невы сыграет с московским ЦСКА, заявив, что армейцы являются главным конкурентом команды, передает пресс-служба клуба.

«Я думаю, что ЦСКА на данный момент — самый серьезный соперник для нас. Не помню ни одной простой игры против них — ни дома, ни на выезде. Игра будет напряженная», — сказал Кержаков.

«Зенит» до старта нового сезона чемпионата России, который начнется 21 июля, сыграет за Суперкубок страны с московским ЦСКА. Матч состоится 15 июля в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Петербургский клуб — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23, ЦСКА завоевал Кубок страны.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится межсезонный турнир, в котором примут участие «Зенит», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и турецкий «Фенербахче».

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от Суперкубка России.