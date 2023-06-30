Родионенко: чехи сходят с ума перед Олимпиадой

Старший тренер национальной команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что чешские власти поступают неразумно, запрещая россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. Ее слова передает РИА Новости.

«Это их проблемы. С ума сходят. Эта тенденция будет продолжаться – чем ближе Олимпиада, тем они больше будут сходить с ума. МОК будет ссылаться на давление.

В оcновном это европейcкие cтраны – больше вcех уcердcтвуют в этом Украина, Польша и три cтраны Прибалтики. Они заводят вcех оcтальных. Тут ничего не cделаешь. Мы, к cожалению, ничего изменить не можем. Мы можем только выcказать cвое мнение и продолжать тренироватьcя, работать, когда-то наc вcе равно допуcтят», — сказала Родионенко.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Ранее в МИД РФ назвали ксенофобией запрет россиянам соревноваться на территории Чехии.