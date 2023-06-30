Романцев оценил вероятное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что Артем Дзюба и Александр Соболев составили бы интересную связку нападающих в московском «Спартаке» в случае возвращения 34-летнего нападающего в состав красно-белых. Слова Романцева приводит «Спорт-Экспресс».

«Возвращение Дзюбы могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. С Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставит по местам только его игра», — сказал Романцев.

69-летний тренер подчеркнул, что Дзюба «не растерял боевых качеств», что подтверждается успешным выступлением «Локомотива» во второй половине сезона-2022/23.

Нападающий перешел в стан «железнодорожников» в феврале 2022 года и забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 13 матчах. Это помогло «Локомотиву» отдалиться от зоны вылета и финишировать на восьмом месте из 16 в чемпионате России.

Ранее Романцев высказался о будущем Промеса после тюремного приговора в Нидерландах.