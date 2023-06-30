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В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к футболисту «Спартака»

Спортивный директор «Лацио» Фабиани сообщил, что римский клуб не интересуется Хлусевичем

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спортивный директор итальянского «Лацио» Анджело Фабиани заявил, что римский клуб не заинтересован в футболисте «Спартака» Данииле Хлусевиче. Его слова приводит Sport24.

28 июня журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте об интересе трех итальянских клубов к Хлусевичу. По словам инсайдера, россиянин привлек внимание «Лацио», «Дженоа» и «Вероны».

По информации Ди Марцио, 22-летнего футболиста могут арендовать с опцией выкупа за €8 млн. Журналист утверждает также об интересе со стороны португальского «Спортинга».

Стоимость Хлусевича оценивается порталом Transfermarkt в €5 млн. Полузащитник выступает за красно-белых с января 2022 года после ухода из тульского «Арсенала».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Хлусевич провел 26 матчей, отметившись тремя результативными передачами.

Ранее Мостовой заявил, что не верит в интерес итальянских клубов к Хлусевичу.

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