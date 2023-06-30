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В «Филадельфии» сравнили Мичкова с Буре

Вице‑президент «Филадельфии» Флар сравнил новичка клуба Мичкова с экс-хоккеистом Буре

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ФХР

Вице‑президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Брент Флар заявил, что нападающий Матвей Мичков любит забивать голы и сравнил его с бывшим форвардом «Ванкувер Кэнакс» Павлом Буре. Слова Флара приводит журналист NBC Джордан Холл.

«Он любит забивать голы. Он немного напоминает мне Павла Буре, поскольку, когда забивает гол, он всегда полон эмоций. Болельщики будут любить его», — сказал Флара.

Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта под седьмым номером. В сезоне-2022/2023 форвард на правах аренды играл за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

Права на Мичкова принадлежат СКА. Контракт игрока с петербургским клубом истекает по окончании сезона-2025/26.

Ранее в «Монреале» объяснили, почему не выбрали на драфте Мичкова.

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