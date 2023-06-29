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Канчельскис: «Зенит будет фаворитом, даже если бразильцы уедут

Экс-игрок сборной России Канчельскис заявил, что «Зенит» будет фаворитом даже без легионеров

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andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что отъезд иностранных футболистов из «Зенита» не повлияет на его доминацию в российском футболе. Слова Канчельскиса приводит Metaratings.ru.

«Но команда останется фаворитом, даже если бразильцы уедут. Возможно, немного по-другому будет складываться игра, но в ближайшие два-три сезона фаворитом будет «Зенит», — заявил Канчельскис.

29 июня издание Coluna do Fla/Flamengo написало, что бразильский футбольный клуб «Фламенго» договорился с игроком «Зенита» Клаудиньо о трансфере. Также «Зенит» может покинуть бразилец Вендел, издание Time do Povo сообщило, что игрок ведет переговоры с двумя командами из Бразилии. На него претендуют «Фламенго» и «Коринтианс».

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2022/23, оформив пятое подряд чемпионство. 15 июля петербургский клуб сразится за Суперкубок страны с московским ЦСКА.

Также подопечные Сергея Семака примут участие в межсезонном турнире, в котором сыграют с сербской «Црвеной Звездой», азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче».

Ранее «Зенит» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Коринтиансом» о переходе Педро. 17-летний нападающий перейдет в петербургскую команду по достижении совершеннолетия.

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