«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего сборной Португалии €73 млн

Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» Руй Кошта считает, что английский «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего Гонсалу Рамуша €73 млн. Об этом сообщает Correio da Manha.

По данным источника, «Бенфика» отклонила предложение англичан, когда они предлагали за форварда сборной Португалии €50+10 млн. Кошта хочет выручить за Рамуша более внушительную сумму.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рамуш принял участие в 30 матчах, забил 19 мячей и сделал две результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил три мяча и сделал один ассист в четырех проведенных матчах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рамуша составляет €50 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» перейдет в «Манчестер Юнайтед».