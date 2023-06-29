Российским спортсменам запретили выступать на территории Чехии

Правительство Чехии согласилось запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях своей страны. Об этом сообщает sport.cz со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров.

Такое предложения поступило от Министерства образования Чехии. Отмечается, что чешским спортсменам также запрещено участвовать в соревнованиях на российской территории.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее в ОКР заявили, что на Западе боятся российских спортсменов.