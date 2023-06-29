Журналист Орлов призвал Слуцкого посмотреть на себя со стороны после пародии на Дзюбу

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на шуточное видео с участием экс-тренера казанского «Рубина» Леонидом Слуцким, в котором он пародирует интимный ролик Артема Дзюбы, передает Sport24 .

«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял. Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны», — сказал Орлов.

Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео Артема Дзюбы.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее комментатор «Матч ТВ» поддержал Слуцкого, спародировавшего Дзюбу.