Британский хоккеист умер в возрасте 20 лет

Форвард молодежной сборной Великобритании по хоккею Алекс Грэм умер на 21-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

«Мы будем признательны, если семье хоккеиста будет предоставлено время, чтобы в ближайшие дни осознать масштабы этой трагической ситуации. Покойся с миром, Алекс», — сказано в сообщении.

Спортсмен умер в минувшие выходные. Причина смерти не сообщается.

С 2019 года Грэм был хоккеистом «Шеффилд Стилерс», однако в основном выступал за вторую команду. В минувшем сезоне на его счету 40 голов и 40 результативных передач в 36 играх.

В мае Грэм подписал полноценный четырехлетний контракт с клубом и должен был играть в элитном дивизионе британского хоккея (EIHL).

В составе национальной сборной Великобритании нападающий выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира в группе A II дивизиона, а также выступал за юниорскую команду страны.

Ранее умер бывший футболист «Ливерпуля».