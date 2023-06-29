«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ

Российский форвард Матвей Мичков выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером в первом раунде драфта лиги 2023 года.

61-й драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США). Как сообщали СМИ, Мичков сейчас находится в Америке.

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ, «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее в Международной федерации хоккея извинились за отсутствие Мичкова в видео о драфте НХЛ.