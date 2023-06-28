Агент Селюк обвинил Слуцкого в пропаганде ЛГБТ

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал бывшего тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого за появление в шоу в образе Артема Дзюбы из его скандального видео. Его слова передает «Все про спорт».

«По закону, принятому Госдумой, это распространение ЛГБТ. Слуцкого можно за это привлечь к ответственности. Ощущение, что он совершил сегодня каминг-аут. Мне кажется, скажи ему за деньги или ради славы удовлетворить орально Дзюбу, Слуцкий бы и это сделал.

Он реально сошел с ума, тронулся. И этот человек тренировал сборную России. Если показать видео в нормальном месте, люди подумают, что он должен находиться в психиатрической больнице», — сказал Селюк.

Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео Артема Дзюбы.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее Александр Кокорин на тюремном жаргоне обратился к «Барселоне», опубликовавшей радужные флаги.