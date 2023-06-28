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Теннисистка Касаткина рассказала о большом количестве алкоголя на Уимблдоне

Теннисистка Касаткина: на Уимблдоне очень много пьют, за матч открыли три-четыре бутылки

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KELLY DEFINA/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина в видео на своем YouTube-канале пообщалась на тему алкоголя на Уимблдоне с американкой Кэти Волынец.

«Ты заметила атмосферу на Уимблдоне? Там очень много пьют.

Когда я играла там на стадионах, было много людей, и каждый переход слышно, как они шампанское открывают. Пам-пам! Мы играли с Остапенко, и три-четыре бутылки открыли», — сказала Касаткина.

28 июня Касаткина во втором круге турнира в Истбруне победила представительницу Чехии Каролину Плишкову со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

В этом году Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).

Ранее Дарья Касаткина высказалась об СВО.

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